У Франції у лотереї розіграли €220 мільйонів. Це найбільший розіграш у Європі

У Франції у лотереї Euromillions розіграли €220 мільйонів — це найбільший приз, який коли-небудь розігрували у Європі.
Виграшними номерами були 21, 26, 31, 34 і 49. Власник розіграшу повинен зʼявитись і забрати виграш протягом 60 днів.
Як пише Euronews, попередній рекордний виграш був €190 мільйонів і реєструвався кілька разів, останній раз в жовтні 2019 року.
Euromillions — це транснаціональна лотерея, яка існує з 2004 року. Гравці з Франції виграли 110 з 499 джекпотів в історії лотереї Euromillions, що становить майже чверть. За ними слідують гравці з Британії з 108 переможцями джекпоту і Іспанії з 105 переможцями.
- У США переможець лотереї так і не прийшов за виграшем у майже $15 мільйонів, його чекали пів року.
- Канадець чекав 10 місяців, щоб розкрити свій великий виграш — джекпот у лотереї на $60 млн. Чоловік ставив на одні й ті ж номери щотижня протягом понад трьох десятиліть.