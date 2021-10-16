У Франції у лотереї розіграли €220 мільйонів. Це найбільший розіграш у Європі

У Франції у лотереї Euromillions розіграли €220 мільйонів — це найбільший приз, який коли-небудь розігрували у Європі.

Виграшними номерами були 21, 26, 31, 34 і 49. Власник розіграшу повинен зʼявитись і забрати виграш протягом 60 днів.