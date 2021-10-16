Во Франции в лотерее разыграли €220 миллионов. Это самый большой розыгрыш в Европе

Во Франции в лотерее Euromillions разыграли €220 миллионов — это самый большой приз, который когда-либо разыгрывали в Европе.

Выигрышными номерами были 21, 26, 31, 34 и 49. Владелец розыгрыша должен появиться и забрать выигрыш в течение 60 дней.