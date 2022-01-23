Очільниця уряду Нової Зеландії скасувала своє весілля через нові обмеження в країні

Премʼєр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала своє весілля через стрімке поширення штаму коронавірусу «Омікрон».

Про це пише BBC.

Весілля скасували після оголошення в країні найвищого рівня протикоронавірусних обмежень. Вони, зокрема, дозволяють масові зібрання за участі не більше 100 вакцинованих осіб та носіння масок у магазинах і громадському транспорті.

Ардерн підтвердила журналістам у неділю, що її весілля з телеведучим Кларком Гейфордом не відбудеться. «Я нічим не відрізняюся від, наважуся сказати, тисяч інших новозеландців, які зазнали на собі набагато більш руйнівних наслідків пандемії, найбільшим з яких є нездатність бути з коханою людиною, коли вона важко хвора», — сказала премʼєр.