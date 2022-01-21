Італія попросила внести еспресо до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Італія подала заявку на отримання статусу Світової спадщини ЮНЕСКО для еспресо, стверджуючи, що це «набагато більше, ніж простий напій».

Про це пише The Guardian.

«Це справжній ритуал і вираз нашої соціальної спільності, яка відрізняє нас у всьому світі», — сказав заступник міністра сільського господарства Італії Джанмарко Чентінайо.

За даними Італійського інституту еспресо, заснованого в 1998 році, ринок цього напою оцінюється в більш ніж €4 мільярди на рік, причому понад 90% італійців щодня випивають хоча б одну чашку еспресо.

Повідомляється, що спроби включити еспресо до списку спадщини ЮНЕСКО вже робилися, але так і не були офіційно завершені. Заступник міністра сільського господарства впевнений, що національна комісія Італії при ЮНЕСКО схвалить заявку, а вердикт очікується навесні.