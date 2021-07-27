Рішенням ЮНЕСКО Ніцца стала об’єктом Світової культурної спадщини

ЮНЕСКО внесла французьке місто Ніцца до Переліку обʼєктів Світової культурної спадщини.

Про це Організація обʼєднаних націй з питань освіти, науки і культури повідомила у Twitter.

«Новий обʼєкт у Переліку Світової спадщини: Ніцца, зимовий курорт французької Рівʼєри», — йдеться у дописі ЮНЕСКО.

Це друга спроба визнати місто обʼєктом Світової спадщини, вперше відповідну заявку подавали у 2019 році.

Мер міста Крістіан Естрозі привітав включення Ніцци у список ЮНЕСКО, наголосивши на її історичній цінності.

«Це визнання освячує Ніццу як архетип зимового курорту Рівʼєри з її винятковим розташуванням, між морем і горами, та різними впливами, які сформували її спадщину», — заявила міністр культури Франції Розелін Бачело.