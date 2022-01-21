Навесні аеропорт «Бориспіль» відновить роботу терміналу F. Його закрили на початку пандемії COVID-19

Аеропорт «Бориспіль» зі стартом літньої навігації 27 березня планує відновити роботу терміналу F. Його закрили на початку пандемії коронавірусу, перенісши всі рейси з нього в термінал D.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на пресслужбу підприємства.

Цьогоріч фінансовий план компанії передбачає обслуговування 13,1 мільйона пасажирів, а один термінал не зможе цього забезпечити. Відтак компанія ухвалила рішення відновити роботу закритого терміналу.