Помер музикант і актор Міт Лоуф — автор одного з найбільш продаваних альбомів в історії

Помер американський музикант і актор Міт Лоуф (Марвін Лі Едей).

Про це повідомляється на його офіційній сторінці у Facebook.

«Зі скорботою повідомляємо, що наш незрівнянний Міт Лоуф помер сьогодні вночі, поряд з ним була його дружина Дебора. Дочки Перл і Аманда, близькі друзі були з ним протягом останніх 24 годин», — сказано в повідомленні.

Лоуф помер у віці 74 років. Причину смерті не назвали.

За свою карʼєру Лоуф випустив один із найбільш продаваних альбомів в історії — Bat Out of Hell (продано понад 100 мільйонів копій), отримав «Греммі» і знявся у більш ніж 65 фільмах, зокрема у «Бійцівському клубі».