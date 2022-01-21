Умер музыкант и актер Мит Лоуф — автор одного из самых продаваемых альбомов в истории

Умер американский музыкант и актер Мит Лоуф (Марвин Ли Эдей).

Об этом сообщается на его официальной странице в Facebook.

«С прискорбием сообщаем, что наш несравненный Мит Лоуф умер сегодня ночью, рядом с ним находилась его супруга Дебора. Дочери Перл и Аманда, близкие друзья были с ним в течение последних 24 часов», — сказано в сообщении.

Лоуф скончался в возрасте 74 лет. Причину смерти не назвали.

За свою карьеру Лоуф выпустил один из самых продаваемых альбомов в истории — Bat Out of Hell (продано более 100 миллионов копий), получил «Грэмми» и снялся в более чем 65 фильмах, включая «Бойцовский клуб».