Стрілки «годинника Судного дня» залишились на 100 секунд до ядерного апокаліпсиса

Символічний «годинник Судного дня» і цього року показує 100 секунд до ядерної «опівночі», що символізує повне знищення людства.

Про це повідомляє журнал Bulletin of Atomic Scientists.

Учені, серед яких кілька Нобелівських лауреатів, вирішили залишити стрілки годинника на позиціях 2021 року, оскільки дійшли висновку, що загроза для людства не зменшилася і на сьогодні Земля, як і раніше, близька до можливого ядерного апокаліпсиса.

На такі висновки вплинула напруженість у відносинах США, Росії іта Китаю, загроза нових війн (в Україні та Тайвані), посилений розвиток гіперзвукової зброї, ядерного озброєння та відповідних програм, випробування протисупутникової зброї.