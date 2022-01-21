У Кенії народилися двійнята слонів — це рідкісна подія

У Кенії у заповіднику провінції Самбуру народилися двійнята слонів — це рідкісна подія, адже востаннє таке було у 2006 році. Про це повідомляє BBC.

Новонароджених самця та самку вперше помітили гіди на сафарі у заповіднику у вихідні. Це лише друга група слонів-близнюків, яку колись зустрічала місцева природоохоронна організація Save the Elephants.