В Кении родились двойняшки слонов — это редкое событие

В Кении в заповеднике провинции Самбуру родились двойняшки слонов — это редкое событие, ведь в последний раз это было в 2006 году. Об этом сообщает BBC.

Новорожденных самца и самку впервые заметили гиды на сафари в заповеднике в выходные. Это лишь вторая группа слонов-близнецов, которую когда-либо встречала местная природоохранная организация Save the Elephants.