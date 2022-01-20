У Білорусі визначили дату конституційного референдуму. Його проведуть 27 лютого.

Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.

Відповідний указ підписав Олександр Лукашенко. У документі наголошується, що результати референдуму матимуть обов’язкову юридичну силу.

У бюлетені на референдумі буде лише одне запитання — «Чи приймаєте ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?».

Проєкт нової Конституції презентували в Білорусі в кінці грудня. Він передбачає обмеження певних повноважень президента, натомість у документі закріплять новий орган — Всебілоруські народні збори. До її складу входитимуть до 1 200 осіб з-поміж чиновників, депутатів, представників виконавчої та судової влади, колишні та чинний президент, представники громадянського суспільства та інші. Цей орган матиме дуже широкі повноваження: він зможе оголошувати імпічмент президент і навіть скасовувати закони.

Крім того, Конституція передбачатиме гарантії для колишніх президентів, зокрема їх не можна буде притягнути до відповідальності за вчинки на посаді президента.