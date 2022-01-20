НАТО проведе масштабні навчання за полярним колом за участю 35 тисяч військових і двох авіаносців

У березні 28 країн НАТО проведуть великі спільні військові навчання в Арктиці під назвою Cold Response — 2022. Ці навчання відбуваються раз на два роки, але цього року вони будуть особливо масштабними.
Про це повідомляють High North News і представництво США при Альянсі.
Навчання проводитимуть на півночі Норвегії за полярним колом і в Норвезькому морі. У них братимуть участь 35 тисяч військових із 28 країн, авіація, бронетехніка, бойові кораблі, зокрема два авіаносці — американський USS Harry S. Truman (CVN-75) і британський HMS Prince of Wales (CVF).
На США і Велику Британію буде припадати більшість сил, але до маневрів залучать основну частину всієї норвезької оборони. У навчаннях візьмуть участь Швеція, Данія, Фінляндія, Канада, Франція, Бельгія, Нідерланди, Італія, Греція, Туреччина, Німеччина, Іспанія, Польща, Чехія, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словенія, Хорватія, Чорногорія та Північна Македонія.
Основна мета навчань — підготувати всіх членів НАТО до можливих бойових дій та оборони в умовах півночі. Особливо це важливо на тлі посилення в регіоні військ Росії, зокрема біля Шпіцбергену.
- У минулих навчаннях, у 2020 році, у Cold Response взяли участь 16 тисяч солдатів із 10 країн. При цьому їх довелося перервати через пандемію.
- У жовтні 2018 року літаки та кораблі Російської Федерації намагалися влаштувати провокації на військових навчаннях НАТО за полярним колом. Коли британські та нідерландські військові проводили навчання з протиракетної оборони в Арктиці, у регіоні помітили, що збільшилася кількість російських кораблів.
- Велика Британія після цього почала посилювати військову присутність в Арктиці для захисту від Росії. РФ теж намагається контролювати цей напрямок.
- У 2020 році тоді ще президент США Трамп розпорядився побудувати флот криголамів для захисту інтересів в Арктиці й Антарктиці.