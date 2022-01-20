У Пакистані суд засудив дівчину до смертної кари за «богохульство у WhatsApp»

Суд у Пакистані засудив дівчину до страти за «блюзнірські повідомлення», які вона надсилала через WhatsApp і Facebook. Про це повідомляє The Guardian.

Ідеться про 26-річну Аніку Атік з міста Равалпінді. Її 19 січня суд визнав винною і засудив до 20 років позбавлення волі та наказав повісити.

Відповідно до матеріалів справи, Атік у 2019 році через мобільний додаток познайомилась із хлопцем, який згодом і подав на неї заяву за богохульство. Пара почала листуватися через WhatsApp, і хлопецьзвинуватив її у тому, що вона надсилала «блюзнірські карикатури на святих пророків» у WhatsApp і використовувала свій обліковий запис у Facebook для передачі богохульних матеріалів іншим. При цьому вона нібито «навмисно опоганювала священних праведників і ображала релігійні переконання мусульман».