В Пакистане суд приговорил девушку к смертной казни за «богохульство в WhatsApp»

Суд в Пакистане приговорил девушку к казни за «богохульные сообщения», которые она посылала через WhatsApp и Facebook. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идет о 26-летней Анике Атик из города Равалпинди. Ее 19 января суд признал виновной и приговорил к 20 годам лишения свободы и приказал повесить.

Согласно материалам дела, Атик в 2019 году через мобильное приложение познакомилась с парнем, который позже и подал на нее заявление за богохульство. Пара начала переписываться через WhatsApp, и парень обвинил ее в том, что она отправляет «богохульные карикатуры на святых пророков» в WhatsApp и использует свою учетную запись в Facebook для передачи богохульных материалов другим. При этом она якобы «намеренно оскверняла священных праведников и оскорбляла религиозные убеждения мусульман».