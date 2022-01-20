Біля узбережжя Таїті виявили «гігантський недоторканий» кораловий риф

Біля узбережжя Таїті морські дослідники виявили «недоторканий» 3-кілометровий кораловий риф на глибині 30 м. Він є одним із найбільших, виявлених на такій глибині, повідомляє Організація Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки та культури, цитує CNN.

Доктор Джуліан Барбʼєр сказав, що таких екосистем, ймовірно, набагато більше, «але ми про них просто не знаємо». Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле заявила, що «чудове» відкриття розширило знання про те, «що лежить під землею».

Риф виявили у листопаді під час дайверської експедиції на глибину «сутінкової зони» океану — там світла ще достатньо для підтримки життя, а нижче цієї зони океан перетворюється на темну безодню. Дослідники кажуть, що попри глибину нещодавно виявлений риф все ще отримує достатньо сонячного світла для зростання та розмноження коралів. Деякі дайвери навіть спостерігали нерест коралів.