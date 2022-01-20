У побережья Таити обнаружили «гигантский нетронутый» коралловый риф

У побережья Таити морские исследователи обнаружили «нетронутый» 3-километровый коралловый риф на глубине 30 м. Он является одним из крупнейших, обнаруженных на такой глубине, сообщает Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, цитирует CNN.

Доктор Джулиан Барбьер сказал, что таких экосистем, вероятно, гораздо больше, но «мы о них просто не знаем». Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что «прекрасное» открытие расширило знания «о том, что под землей».

Риф обнаружили в ноябре во время дайверской экспедиции на глубину «сумеречной зоны» океана — там света еще достаточно для поддержания жизни, но ниже этой зоны океан превращается в темную бездну. Исследователи говорят, что, несмотря на свою глубину, недавно обнаруженный риф все еще получает достаточно солнечного света для роста и размножения кораллов. Некоторые дайверы даже наблюдали за нерестом кораллов.