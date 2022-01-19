Бразильського футболіста Робінью визнали винним у зґвалтуванні. Він має відсидіти 9 років у в’язниці

Колишнього нападника «Реалу» та «Мілану», бразильського футболіста Робінью остаточно визнали винним у зґвалтуванні. Суд не задовольнив його касаційну скаргу.

Про це пише BBC.

Верховний суд Риму залишив чинним вирок попередньої інстанції про ув’язнення Робінью на дев’ять років. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

У листопаді 2017 року Робінью засудили до дев’яти років позбавлення волі за інцидент, який стався у Мілані в 2013 році. Тоді бразилець та ще п’ятеро чоловіків зґвалтували дівчину у нічному клубі. На той момент вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

Сам Робінью запевняв, що секс із дівчиною у нього був за згодою, а потім він поїхав додому з нічного клубу. Натомість його друзі залишилися і теж мали секс із дівчиною, і теж за згодою.

Однак попри рішення суду в Італії наразі Робінью перебуває в Бразилії, а Конституція цієї держави не дозволяє екстрадувати своїх громадян. Натомість італійська влада може попросити Бразилію, щоб Робінью відбув свій термін у бразильській в’язниці.

Робінью почав свою професійну кар’єру в 2002 році в бразильському клубі «Сантос». У 2005 році він перейшов до мадридського «Реалу», також грав у «Манчестер Сіті» та «Мілані». З 2003 до 2017 року Робінью виступав за збірну Бразилії, за яку зіграв 100 поєдинків.

У жовтні 2020 року футболіст повернувся до рідного «Сантосу» та зіткнувся зі шквалом критики через вирок італійського суду. Один із спонсорів клубу взагалі відмовився від співпраці з «Сантосом». Тому клуб призупинив контракт із Робінью, який вирішив сконцентруватися на захисті в італійських судах.