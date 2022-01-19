Бразильского футболиста Робинью признали виновным в изнасиловании. Он должен отсидеть 9 лет в тюрьме

Бывшего нападающего «Реала» и «Милана», бразильского футболиста Робинью окончательно признали виновным в изнасиловании. Суд не удовлетворил его кассационную жалобу.

Об этом пишет BBC.

Верховный суд Рима оставил в силе приговор предыдущей инстанции о заключении Робинью на девять лет. Это решение окончательно и не подлежит обжалованию.

В ноябре 2017 года Робинью приговорили к девяти годам лишения свободы за инцидент, произошедший в Милане в 2013 году. Тогда бразилец и еще пять мужчин изнасиловали девушку в ночном клубе. В тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Робинью уверял, что секс с девушкой у него был по согласию, а затем он уехал домой из ночного клуба. В то же время его друзья остались и тоже имели секс с девушкой, и тоже по согласию.

Однако, несмотря на решение суда в Италии, сейчас Робинью находится в Бразилии, а Конституция этого государства не позволяет экстрадировать своих граждан. Итальянские власти могут попросить Бразилию, чтобы Робинью отбыл свой срок в бразильской тюрьме.

Робинью начал свою профессиональную карьеру в 2002 году в бразильском клубе «Сантос». В 2005 году он перешел в мадридский «Реал», также играл в «Манчестер Сити» и «Милане». С 2003 по 2017 год Робинью выступал за сборную Бразилии, за которую сыграл 100 поединков.

В октябре 2020 года футболист вернулся в родной «Сантос» и столкнулся со шквалом критики из-за приговора итальянского суда. Один из спонсоров клуба вообще отказался от сотрудничества с «Сантосом». Поэтому клуб приостановил контракт с Робинью, решившим сконцентрироваться на защите в итальянских судах.