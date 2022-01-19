У Чехії вирішили скасувати обов’язкову вакцинацію. Щепитися мали люди від 60 років і працівники окремих галузей

«Ми домовилися, що вакцинація проти COVID-19 не буде обовʼязковою. Ми не знаходимо причин для обовʼязкової вакцинації, ми не хочемо поглиблювати розкол у суспільстві, до того ж багато аргументів, які розглядалися в минулому, більше не діють», — пояснив він.

Про це на брифінгу 19 січня заявив премʼєр-міністр країни Петр Фіала.

Водночас Фіала запевнив, що це рішення не скасовує ставлення його уряду до вакцинації.

«Це, як і раніше, найкращий спосіб боротьби з COVID-19. Вакцинація — найефективніший спосіб уникнути серйозного захворювання, уникнути госпіталізацій, і цифри це дуже наочно доводять», — наголосив прем’єр Чехії та закликав громадян зробити щеплення.

Зазначимо, попередній склад уряду Чехії ухвалив, що представники певних професій (медичні та соціальні працівники, поліцейські, пожежники, військові, розвідники), а також люди віком понад 60 років зобов’язані зробити щеплення від коронавірусу до 28 лютого 2022 року.