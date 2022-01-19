Виверження вулкану на Тонзі розірвало підводний кабель. У країні місяць не буде інтернету

Острівна держава Королівство Тонга залишилась без інтернету щонайменше на чотири тижні — через виверження вулкану, яке розірвало підводний кабель.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Нової Зеландії, цитує BBC.

«Американська кабельна компанія SubCom повідомляє, що для ремонту кабельного зʼєднання Тонгі потрібно не менше ніж чотири тижні», — зазначили в МЗС і додали, що американська компанія співпрацює у цьому питанні з телекомунікаційною компанією Tonga Cable.

Довжина кабелю становить 50 тисяч кілометрів, виверження вулкану розірвало його у двох місцях. Після виверження встановили слабкий звʼязок, доступний лише через кілька супутникових телефонів, що належать переважно іноземним посольствам. Очікується, що 19 січня телекомунікаційна компанія Digicel встановить тимчасове зʼєднання 2G, у якому пріоритет надається голосовому звʼязку та смс-повідомленням. Однак зʼєднання буде «обмеженим і неоднорідним», покриваючи близько 10% звичайної пропускної спроможності.

Це не перший випадок пошкодження єдиного підводного кабелю Тонгі. Погана погода у 2019 році несподівано пошкодила кабель, що призвело до майже повного відключення мобільних та інтернет-послуг для 100 тисяч жителів держави.

Окрім того, що країна на місяць залишилася без інтернету, вулканічний попіл перешкоджає посадці літаків і не дозволяє доставити питну воду.