Извержение вулкана на Тонге разорвало подводный кабель. В стране месяц не будет интернета

Островное государство Королевство Тонга осталось без интернета по меньшей мере на четыре недели из-за извержения вулкана, которое разорвало подводный кабель.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Новой Зеландии, цитирует BBC.

«Американская кабельная компания SubCom сообщает, что для ремонта кабельного соединения Тонги требуется не менее четырех недель», — отметили в МИД и добавили, что американская компания сотрудничает в этом вопросе с телекоммуникационной компанией Tonga Cable.

Длина кабеля — 50 тысяч километров, извержение вулкана разорвало его в двух местах. После извержения установили слабую связь, доступную только через несколько спутниковых телефонов, принадлежащих в основном иностранным посольствам. Ожидается, что 19 января телекоммуникационная компания Digicel установит временное соединение 2G, в котором приоритет будет у голосовой связи и смс-сообщений. Однако соединение будет «ограниченным и неоднородным», покрывая около 10% обычной пропускной способности.

Это не первый случай повреждения единственного подводного кабеля Тонги. Плохая погода в 2019 году неожиданно повредила кабель, что привело к почти полному отключению мобильных и интернет-услуг для 100 тысяч жителей государства.

Кроме того, что страна на месяц осталась без интернета, вулканический пепел препятствует посадке самолетов и не позволяет доставить питьевую воду.