Forbes оприлюднив перелік найвпливовіших жінок старших за 50 років. Туди потрапила українка

Журнал Forbes опублікував перелік найвпливовіших жінок старших за 50 років. Туди потрапила одна українка.

Про це йдеться на сайті Forbes.

У 2021 році Forbes уперше оприлюднив такий перелік 50 over 50. Туди включили винятково жінок із США. Цього року рейтинг вирішили розширити і склали перелік 50 жінок, старших за 50 років, які досягли успіху і мають значний вплив у Європі, Африці та на Близькому Сході.

До переліку увійшла одна українка — економістка та підприємниця, 71-річна Філя Жебровська. Вона очолює наглядову раду однієї з найстаріших та найбільших фармацевтичних компаній України «Фармак».

«Одна з найбагатших та найуспішніших бізнес-леді в Україні, Жебрівська допомогла виростити фармацевтичну компанію «Фармак» в один з найбільших експортерів фармацевтичних препаратів в Україні. Вона була генеральним директором компанії з 1995 по 2007 рік і лишається головою її наглядової ради протягом останніх 14 років», — зазначають у Forbes. Крім того, Жебровська володіє 100 патентами в Україні.

Також до переліку потрапили співзасновниця компанії BioNTech Озлем Тюреджі, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, білоруська письменниця Світлана Алексієвич, британська акторка Джуді Денч, очільниця МВФ Крісталіна Георгієва, президентка Європейського центробанку Крістін Лагард, президентка Танзанії Самія Сулуху Хассан та інші.