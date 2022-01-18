Forbes обнародовал перечень самых влиятельных женщин старше 50 лет. Туда попала украинка

Журнал Forbes опубликовал перечень самых влиятельных женщин старше 50 лет. Туда попала одна украинка.

Об этом идет речь на сайте Forbes.

В 2021 году Forbes впервые обнародовал такой список 50 over 50. Туда включили исключительно женщин из США. В этом году рейтинг решили расширить и составили перечень 50 женщин старше 50 лет, которые преуспели и оказывают значительное влияние в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

В список вошла одна украинка — экономистка и предпринимательница, 71-летняя Филя Жебровская. Она возглавляет наблюдательный совет одной из старейших и крупнейших фармацевтических компаний Украины «Фармак».

«Одна из самых богатых и успешных бизнес-леди в Украине Жебровская помогла вырастить фармацевтическую компанию «Фармак» в один из крупнейших экспортеров фармацевтических препаратов в Украине. Она была генеральным директором компании с 1995 по 2007 год и остается главой ее наблюдательного совета последние 14 лет», — отмечают в Forbes. Кроме того, Жебровская владеет 100 патентами в Украине.

Также в список попали соучредительница компании BioNTech Озлем Тюреджи, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, беларусская писательница Светлана Алексиевич, британская актриса Джуди Денч, глава МВФ Кристалина Георгиева, президент Европейского центробанка Кристин Лагард, президент Танзании Самия Сулуху Хассан и другие.