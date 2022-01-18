«Найпередовіший захист від балістичних ракет». Ізраїль успішно випробував комплекс «Хец-3»

Ізраїль у вівторок успішно випробував перехоплення повітряної цілі з використанням ракети «Хец-3».

Про це пише The Jerusalem Post.

Випробування відбулися у центральній частині країни. Радарна система «Хец» зафіксувала ціль, передала дані на пункт контролю, де, після аналізу, було складено план дій та здійснено пуск двох протиракет «Хец-3» по позаатмосферній цілі.

«Успіх цього випробування є наріжним каменем для оперативних можливостей Ізраїлю щодо самозахисту від наявних та зростаючих загроз у регіоні», — прокоментувало це випробування Міноборони Ізраїлю.

За словами глави компанії-розробника ракети Israel Aerospace Industries Боаз Леві, випробування довели, що «Ізраїль має одну з найпередовіших у світі систем захисту від балістичних ракет».

Коментуючи випробування, видання зазначило, що і Ізраїль, і США продовжують висловлювати занепокоєння з приводу того, що, попри критику з боку міжнародної спільноти, Іран продовжує розробляти ядерну та ракетну програми.

«Хец-3» («Стріла-3») — протиракетний комплекс, який служить для знищення міжконтинентальних балістичних ракет у безповітряному просторі, здатний до знищення штучних супутників Землі. Розробляється ізраїльською державною компанією Israel Aerospace Industries та американським концерном Boeing. Комплекс здатний перехоплювати за межами атмосфери балістичні ракети з дальністю від 400 до 2 000 км. Ракета комплексу оснащена боєголовкою кінетичного ураження.

Комплекси «Хец-3» формують ешелон далекого радіусу дії систем протиповітряної оборони Ізраїлю й поступово замінять системи «Хец-2», оскільки ракета «Хец-3» має вдвічі більшу досяжність за висотою (понад 100 км), більшу дальність (понад 900 км) при вдвічі меншій масі у порівнянні з попередньою ракетою «Хец-2».