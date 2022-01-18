«Передовая защита от баллистических ракет». Израиль успешно испытал комплекс «Хец-3»

Израиль во вторник успешно испытал перехват воздушной цели с использованием ракеты «Хец-3».

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Испытания прошли в центральной части страны. Радарная система «Хец» зафиксировала цель, передала данные на пункт контроля, где после анализа был составлен план действий и осуществлен пуск двух противоракет «Хец-3» по внеатмосферной цели.

«Успех этого испытания является краеугольным камнем для оперативных возможностей Израиля по поводу самозащиты от существующих и растущих угроз в регионе», — прокомментировало это испытание Минобороны Израиля.

По словам главы компании-разработчика ракеты Israel Aerospace Industries Боаза Леви, испытания доказали, что «Израиль имеет одну из самых передовых в мире систем защиты от баллистических ракет».

Комментируя испытания, издание отметило, что и Израиль, и США продолжают выражать обеспокоенность по поводу того, что несмотря на критику со стороны международного сообщества Иран продолжает разрабатывать ядерную и ракетную программы.

«Хец-3» («Стрела-3») — противоракетный комплекс, который служит для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет в безвоздушном пространстве, способен к уничтожению искусственных спутников Земли. Разрабатывается израильской государственной компанией Israel Aerospace Industries и американским концерном Boeing. Комплекс способен перехватывать за пределами атмосферы баллистические ракеты с дальностью от 400 до 2 000 км. Ракета комплекса оснащена боеголовкой кинетического поражения.

Комплексы «Хец-3» формируют эшелон дальнего радиуса действия систем противовоздушной обороны Израиля и постепенно заменят системы «Хец-2», поскольку ракета «Хец-3» имеет вдвое большую досягаемость по высоте (более 100 км), большую дальность (более 900 км) при вдвое меньшей массе по сравнению с предыдущей ракетой «Хец-2».