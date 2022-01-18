На станції «Академік Вернадський» записали унікальні звуки тюленів

Українські полярники записали звуки тюленів Ведделла у районі станції «Академік Вернадський». Загалом було відомо про близько 30 типів звуків у репертуарі цих тварин, але нещодавно дослідники виявили ще 9 типів — в ультразвуковому спектрі.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Ці звуки полярники порівнюють зі звуками бластерів із «Зоряних війн».

«Десь пʼята частина підводних співів відбувається якраз на таких частотах — вищих за діапазон людського слуху: від 20 до 50 кГц, а деякі можуть сягати 200 кГц. Раніше вважалося, що ластоногим такі високочастотні звуки не притаманні, тож їхнє функціональне значення науковцям ще треба з’ясувати», — зазначають дослідники.

Існує припущення, що зворотнє відлуння таких звуків дозволяє Ведделлам орієнтуватися у просторі під час антарктичної зими. Хоча ці тюлені і мають гарний зір, але коли світла немає кілька місяців, то їм потрібен інший спосіб отримання базової інформації про навколишній світ, наприклад, щоб знаходити лунки або здобич.