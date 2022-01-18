На станции «Академик Вернадский» записали уникальные звуки тюленей

Украинские полярники записали звуки тюленей Уэдделла в районе станции «Академик Вернадский». Ранее было известно около 30 типов звуков этих животных, но недавно исследователи обнаружили еще 9 типов — в ультразвуковом спектре.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Эти звуки полярники сравнивают со звуками бластеров из «Звездных войн».

«Где-то пятая часть подводного пения происходит как раз на таких частотах — выше диапазона человеческого слуха: от 20 до 50 кГц, а некоторые могут достигать 200 кГц. Ранее считалось, что ластоногим такие высокочастотные звуки не присущи, поэтому их функциональное значение ученым еще предстоит выяснить», — отмечают исследователи.

Существует предположение, что обратное эхо таких звуков позволяет Уэдделлам ориентироваться в пространстве во время антарктической зимы. Хотя эти тюлени и имеют хорошее зрение, но когда света нет несколько месяцев, то им нужен другой способ получения базовой информации об окружающем мире, например, чтобы находить лунки или добычу.