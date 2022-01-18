Дослідники з Оксфорду назвали «тривогу» дитячим словом 2021 року

Дослідники Oxford University Press назвали слово «тривога» (anxiety) дитячим словом 2021 року. Під впливом пандемії дослідження словникового запасу зосередили на добробуті. Приблизно вісьмох тисяч школярів — від третього до девʼятого класу — попросили вибрати найкращі слова, які вони будуть використовувати під час обговорення свого психічного здоровʼя та переживань під час ізоляції. Більш ніж кожен пʼятий (21%) учень сказав, що слово «тривога» було для них найбільш значущим протягом останнього року, за ним йдуть «виклик» (19%) та «ізоляція» (14%).

Експерти заявили, що отримані результати підкреслюють вплив ізоляції та закриття шкіл на дітей, а також «життєво важливу роль, яку мова відіграє для дітей, коли йдеться про самовираження, навчання та благополуччя». «Нині вкрай важливо, щоб ми вкладали кошти в підтримку мовного розвитку дітей вдома й у школі», — сказала Хелен Фріман, директор Oxford University Press з дошкільного та домашнього навчання.