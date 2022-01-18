Исследователи из Оксфорда назвали «тревогу» детским словом 2021 года

Исследователи Oxford University Press назвали слово «тревога» (anxiety) детским словом 2021 года. Под влиянием пандемии исследования словарного запаса были сосредоточены на благосостоянии. Приблизительно восемь тысяч школьников — с третьего по девятій класс — попросили выбрать лучшие слова, которые они будут использовать при обсуждении своего психического здоровья и переживаний во время изоляции. Более чем каждый пятый (21%) ученик сказал, что слово «тревога» было для них наиболее значимо в течение последнего года, за ним идут «вызов» (19%) и «изоляция» (14%).

Эксперты заявили, что полученные результаты подчеркивают влияние изоляции и закрытия школ на детей, а также «жизненно важную роль, которую играет речь для детей, когда речь идет о самовыражении, обучении и благополучии». «Сейчас как никогда важно, чтобы мы вкладывали средства в поддержку языкового развития детей дома и в школе», — сказала Хелен Фриман, директор Oxford University Press по дошкольному и домашнему обучению.