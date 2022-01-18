В Афганістані сталися два землетруси поспіль, 22 людини загинули

На заході Афганістану 17 січня сталися два послідовні землетруси, щонайменше 22 людини загинули.

Про це свідчать дані Геологічного товариства США, а деталі пише BBC.

Перший землетрус стався в другій половині дня 17 січня, другий приблизно через дві години. Землетруси були силою 4,9 та 5,3 бала та торкнулися північно-західної провінції Бадгіс, де спричинили обвалення будинків та будівель — всього понад 700 будинків пошкоджено.

Серед 22 людей, знайдених мертвими під завалами, четверо дітей. Місцева влада попереджає, що кількість загиблих може збільшитись, оскільки рятувальники все ще розбирають завали.