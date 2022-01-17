У Греції людей, старших за 60 років, штрафуватимуть за відсутність щеплення проти коронавірусу

Від 17 січня у Греції запровадили обовʼязкову вакцинацію для жителів від 60 років, а в разі відмови пройти курс щеплення греків штрафуватимуть.

Про це повідомляє грецьке видання Ekathimerini.

У січні розмір штрафу становитиме €50, а у наступні місяці — €100. За оцінками медиків, цей штраф загрожує 300 тисячам людей, але зараз МОЗ спостерігає збільшення записів на вакцинацію.

Наразі також діє правило про відсторонення від роботи усіх невакцинованих працівників.

Таке посилення вакцинації зробили з огляду на те, що у Греції вакциновано дві третини населення, водночас середній показник по ЄС уже перевищив 70%.