В Греции людей старше 60 лет будут штрафовать за отсутствие прививки против коронавируса

С 17 января в Греции ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет, а в случае отказа пройти курс прививки греков будут штрафовать.
Об этом сообщает греческое издание Ekathimerini.
В январе размер штрафа составит €50, а в последующие месяцы — €100. По оценкам медиков, этот штраф грозит 300 тысячам людей, но сейчас Минздрав наблюдает увеличение записей на вакцинацию.
В настоящее время также действует правило об отстранении от работы всех невакцинированных работников.
Такое усиление вакцинации сделали с учетом того, что в Греции около двух третей греков в настоящий момент вакцинированы, в то время как средний показатель по ЕС — больше 70%.
- В Греции с 30 декабря усилили карантин из-за быстрого прироста количества больных коронавирусом. В стране был введен обязательный масочный режим (использование масок с высокой степенью защиты) в супермаркетах и общественном транспорте. Людям предписано оставаться дома, а госслужащих, кто это может делать, обязали работать из дома.