В Греции ужесточили карантин. Музыку на празднованиях Нового года запретили

В Греции с 30 декабря ужесточают карантинные правила из-за высокого прироста количества больных коронавирусом. Среди ограничений — запрет на музыку на всех коммерческих площадках во время празднования Нового года.

Об этом сообщает Associated Press.

В стране вводится обязательный масочный режим (использование масок с высокой степенью защиты) в супермаркетах и общественном транспорте. Людям предписано оставаться дома, а госслужащих, кто это может делать, обязали работать из дома. Также будет изменено рабочее расписание.

Все развлекательные заведения будут закрываться в полночь. Только в Новый год разрешено работать до 02:00.