За два роки пандемії 10 найбагатших людей світу подвоїли свої статки, а 160 мільйонів — опинилися у злиднях

Від початку пандемії COVID-19 статки 10 найбагатших людей світу зросли більш ніж удвічі — до $1,5 трильйона. Водночас понад 160 мільйонів людей опинилися у злиднях під час пандемії.

Про це ідеться в дослідженні міжнародного об’єднання організацій по боротьбі з бідністю Oxfam.

В опублікованій доповіді наголошується, що дохід абсолютної більшості населення помітно знизився.

«Це сталося не через випадковість, а через вибір: «економічне насильництво» відбувається, коли вибір структурної політики робиться для найбагатших і найвпливовіших людей. Це завдає прямої шкоди всім нам, а найбіднішим людям найбільше», — зазначають автори звіту.

З березня 2020 року за межею бідності опинилися понад 160 мільйонів людей у всьому світі. За даними дослідників, від різних причин, повʼязаних із нерівністю, кожні чотири секунди гине одна людина: від відсутності доступу до охорони здоровʼя, гендерного насильства, зміни клімату та голоду.