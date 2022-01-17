В Україні за добу неділі виявили понад 5 тисяч нових хворих на ковід, вакцинували від нього 23 тисячі людей

В Україні за добу 16 січня виявили 5 072 нових випадків коронавірусу, вакцинували від нього 23 286 людей.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 17 січня.

Крім цього, за минулу добу від ковіду померли 78 людей, 1 213 шпиталізували. Загалом з початку пандемії і станом на 17 січня в Україні виявили 3 759 530 випадків ковіду, а померли від нього 98 361 людина.

Що стосується вакцинації, то за добу 16 січня зробили 23 286 щеплень, із них 4 217 — бустерні. Всього з початку кампанії в Україні повністю прищепили 14 270 520 людей, бустерну дозу отримали 99 165.