В Україні виявили понад 6 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше на Прикарпатті — 914

В Україні за останню добу, 15 січня, медики виявили 6 379 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 503 дитини та 92 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 88 пацієнти, а напередодні — 127.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Київ — 403;

Вінницька область — 251;

Волинська область — 89;

Дніпропетровська область — 174;

Донецька область — 142;

Житомирська область — 240;

Закарпатська область — 166;

Запорізька область — 10;

Івано-Франківська область — 914;

Київська область — 198;

Кіровоградська область — 88;

Луганська область — 21;

Львівська область — 625;

Миколаївська область — 112;

Одеська область — 195;

Полтавська область — 121;

Рівненська область — 160;

Сумська область — 455;

Тернопільська область — 397;

Харківська область — 612;

Херсонська область — 71;

Хмельницька область — 312;

Черкаська область — 117;

Чернівецька область — 387;

Чернігівська область — 119.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 98 283 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.

За минулу добу медики вакцинували ще 39 769 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 985 043 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 259 590. Ще 9 512 людей отримали додаткову дозу, а 94 948 — бустерну.