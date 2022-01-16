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В Україні виявили понад 6 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше на Прикарпатті — 914

Автор:
Софія Телішевська
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В Україні за останню добу, 15 січня, медики виявили 6 379 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 503 дитини та 92 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 88 пацієнти, а напередодні — 127.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

  • Київ — 403;
  • Вінницька область — 251;
  • Волинська область — 89;
  • Дніпропетровська область — 174;
  • Донецька область — 142;
  • Житомирська область — 240;
  • Закарпатська область — 166;
  • Запорізька область — 10;
  • Івано-Франківська область — 914;
  • Київська область — 198;
  • Кіровоградська область — 88;
  • Луганська область — 21;
  • Львівська область — 625;
  • Миколаївська область — 112;
  • Одеська область — 195;
  • Полтавська область — 121;
  • Рівненська область — 160;
  • Сумська область — 455;
  • Тернопільська область — 397;
  • Харківська область — 612;
  • Херсонська область — 71;
  • Хмельницька область — 312;
  • Черкаська область — 117;
  • Чернівецька область — 387;
  • Чернігівська область — 119.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 98 283 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.

За минулу добу медики вакцинували ще 39 769 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 985 043 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 259 590. Ще 9 512 людей отримали додаткову дозу, а 94 948 — бустерну.