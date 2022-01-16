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В Украине выявили более 6 тысяч новых больных ковидом. Больше всего на Прикарпатье — 914

Автор:
София Телишевская
Дата:

В Украине за последние сутки, 15 января, медики выявили 6 379 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе заболели 503 ребенка и 92 медработника). От осложнений заболевания умерли 88 пациентов, а накануне — 127.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

  • Киев — 403;
  • Винницкая область — 251;
  • Волынская область — 89;
  • Днепропетровская область — 174;
  • Донецкая область — 142;
  • Житомирская область — 240;
  • Закарпатская область — 166;
  • Запорожская область — 10;
  • Ивано-Франковская область — 914;
  • Киевская область — 198;
  • Кировоградская область — 88;
  • Луганская область — 21;
  • Львовская область — 625;
  • Николаевская область — 112;
  • Одесская область — 195;
  • Полтавская область — 121;
  • Ровенская область — 160;
  • Сумская область — 455;
  • Тернопольская область — 397;
  • Харьковская область — 612;
  • Херсонская область — 71;
  • Хмельницкая область — 312;
  • Черкасская область — 117;
  • Черновицкая область — 387;
  • Черниговская область — 119.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,7 миллионов случаев COVID-19. При этом 98 283 человека умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.

За минувшие сутки медики вакцинировали еще 39 769 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 14 985 043 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 259 590.

Еще 9 512 человек получили дополнительную дозу, а 94 948 — бустерную.