Предстоятель Православної церкви України Епіфаній захворів на коронавірус. Він пройшов повний курс вакцинації

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній отримав позитивний тест на COVID-19. Торік митрополит Київський і всієї України пройшов повний курс вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Через хворобу Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні. Відтак протягом наступного тижня він не прийматиме відвідувачів і не вестиме богослужінь.

«Просимо духовенство і вірних підносити молитви про швидке одужання предстоятеля Православної церкви України», — закликали в ПЦУ.