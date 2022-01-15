Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заболел коронавирусом. Он прошел полный курс вакцинации

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний получил положительный тест на COVID-19. В прошлом году митрополит Киевский и всей Украины прошел полный курс вакцинации.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
Из-за болезни Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении. Следовательно, на следующей неделе он не будет принимать посетителей и вести богослужений.
«Просим духовенство и прихожан молиться о скором выздоровлении предстоятеля Православной церкви Украины», — призвали в ПЦУ.
- В Украине за минувшие сутки (14 января) выявили 10 569 новых больных COVID-19. Больше всего новых больных в Киеве (1 178), Львовской (1 178) и Ивано-Франковской (1 167) областях. Среди общего числа больных 727 детей и 229 медиков. Госпитализировали за сутки 1 682 человека, умерли 127 больных. Выздоровели 6 172 украинца.