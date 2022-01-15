Авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала всі рейси до 15 березня включно

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines з 15 січня до 15 березня скасовує усі свої рейси через затримку постачання повітряних суден.

Про це повідомила пресслужба Air Ocean Airlines.

«У зв’язку із затримкою постачання повітряних суден і необхідністю провести планове технічне обслуговування літаків, що експлуатуються в цей час, авіакомпанія вимушена перенести виконання польотів із поновленням починаючи з 15 березня 2022 року», — зазначили в компанії.

Сьогоднішні рейси авіакомпанії вже скасовані, а квитки на найближчі два місяці у продажу відсутні.