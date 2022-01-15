Авиакомпания Air Ocean Airlines отменила все рейсы до 15 марта включительно

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines с 15 января до 15 марта отменяет все свои рейсы из-за задержки поставки самолетов.

Об этом сообщила пресс-служба Air Ocean Airlines.

«В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью провести плановое техническое обслуживание эксплуатируемых сейчас самолетов авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года», — отметили в компании.

Сегодняшние рейсы авиакомпании уже отменены, а билеты на ближайшие два месяца в продаже отсутствуют.