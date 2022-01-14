Молдова змінила правила в’їзду до країни та впровадила низку заборон

У Молдові посилили правила вʼїзду в країну через поширення коронавірусу. Тепер під час перетину кордону необхідно надати один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність COVID-19.
Відповідне рішення ухвалив уряд країни.
Нововведення набудуть чинності 17 січня, люди повинні будуть надати один з цих документів:
- сертифікат (паперовий або в електронному вигляді) про повний курс вакцинації від коронавірусу (дійсний через 14 днів);
- медичний висновок на підтвердження того, що людина за останні пів року перехворіла на коронавірус;
- результат тесту на наявність антитіл (дійсний три місяці з моменту отримання);
- результат експрес- чи ПЛР-тесту, зробленого відповідно за 48 і 72 години до вʼїзду у країну.
Ті, хто не матимуть одного з цих документів, будуть зобовʼязані перебувати на карантині 14 днів. Карантин можна буде перервати на сьомий день, якщо ПЛР- або експрес-тест покаже негативний результат.
Водночас від карантину звільняються:
- діти до 12 років, які не мають симптомів зараження;
- діти до 18 років, які приїхали на навчання до Молдови;
- громадяни, які приїхали на лікування;
- транзитні пасажири, які мають залишити Молдову протягом 24 годин.
Окрім цього, зазначається, що в разі оголошення в Кишиневі «червоного» рівня небезпеки, вхід до аеропорту буде дозволений лише пасажирам.
Також у ресторанах міст «помаранчевої» зони необхідно буде надавати сертифікат про вакцинацію, а заповненими можуть бути максимум 75% місць. У «червоній» зоні заклади не працюватимуть. Потрапити на весілля, хрестини чи інші святкові заходи за участю понад 25 осіб у «зеленій» чи «жовтій» зоні можна буде лише з ковід-сертифікатом.
- У Молдові до 15 березня продовжили надзвичайний стан через поширення коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що минулого тижня (3—9 січня) у світі виявили понад 15 мільйонів нових випадків коронавірусу — це найбільша тижнева кількість випадків, яку коли-небудь реєстрували.
- За даними ВООЗ, 90 країн світу не змогли досягнути мети із вакцинації від коронавірусу 40% свого населення. Водночас 36 держав взагалі вакцинували менше ніж 10% громадян.