Молдова изменила правила въезда в страну и ввела ряд запретов

В Молдове ужесточили правила въезда в страну из-за распространения коронавируса. Теперь при пересечении границы необходимо предоставить один из четырех документов, подтверждающих отсутствие COVID-19.

Соответствующее решение приняло правительство страны.

Нововведения вступят в силу 17 января, люди должны будут подавать один из следующих документов:

сертификат (бумажный или в электронном виде) о полном курсе вакцинации от коронавируса (действительный через 14 дней);

медицинское заключение, подтверждающее, что человек за последние полгода переболел коронавирусом;

результат теста на наличие антител (действителен три месяца с момента получения);

результат экспресс- или ПЦР-теста, сделанного соответственно за 48 и 72 часа до въезда в страну.

Те, у кого нет одного из этих документов, будут обязаны находиться на карантине 14 дней. Карантин можно будет прервать на седьмой день, если ПЦР- или экспресс-тест покажет негативный результат.

В то же время от карантина освобождаются:

дети до 12 лет, не имеющие симптомов заражения;

дети до 18 лет, приехавшие на учебу в Молдову;

граждане, приехавшие на лечение;

транзитные пассажиры, которые должны покинуть Молдову в течение 24 часов.

Кроме того, отмечается, что в случае объявления в Кишиневе «красного» уровня опасности, вход в аэропорт будет разрешен только пассажирам.

Также в ресторанах городов «оранжевой» зоны необходимо будет предоставлять сертификат о вакцинации, а заполненными могут быть максимум 75% мест. В «красной» зоне заведения работать не будут. Попасть на свадьбу, крестины или другие праздничные мероприятия с участием более чем 25 человек в «зеленой» или «желтой» зоне можно будет только с ковид-сертификатом.