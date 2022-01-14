Гурт Muse зняв у Києві кліп на першу за чотири роки нову пісню

Британський рок-гурт Muse випустив першу за чотири роки нову пісню, кліп на яку зняли у Києві.
Про це пише видання «Слух».
Кліп на пісню Won’t Stand Down знімала у грудні минулого року українська продакшн-студія shelter.film, яка раніше зняла в столиці кліпи для Stromae та Dua Lipa. Режисером виступив Джаред Хоган.
Видання також зазначає, що головну роль у кліпі виконала українська акторка Наталія Зозуля, одягнена у маску з обличчям фронтмена гурту Меттью Белламі, яку виготовили на замовлення в Сполучених Штатах.
- У листопаді 2021 року британський співак Ед Ширан повідомив, що зняв свій кліп у Києві.
- В середині жовтня французький музикант Stromae вперше з 2018 року випустив новий трек, кліп на який зняли в Києві.