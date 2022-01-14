Группа Muse сняла в Киеве клип на первую за четыре года новую песню

Британская рок-группа Muse выпустила первую за четыре года новую песню, клип на которую сняли в Киеве.

Об этом пишет издание «Слух».

Клип на песню Won’t Stand Down снимала в декабре прошлого года украинская продакшн-студия shelter.film, ранее снявшая в столице клипы для Stromae и Dua Lipa. Режиссером выступил Джаред Хоган.

Издание также отмечает, что главную роль в клипе исполнила украинская актриса Наталья Зозуля, одетая в маску с лицом фронтмена группы Мэттью Беллами, которую сделали по заказу в Соединенных Штатах.