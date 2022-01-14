Колишнього начальника відділу прокуратури Київської області засудили до 5 років в’язниці

Колишнього начальника відділу прокуратури Київської області Володимира Чеботарьова засудили до 5 років позбавлення волі.

Відповідне рішення ухвалив 14 січня Вищий антикорупційний суд, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Експосадовця у 2016 році викрили у шахрайстві та підбурюванні іншої людини до надання 130 тис. гривень хабаря прокурорам Рівненської області. Тоді підприємець завдав збитків місцевому бюджету Рівного, завищивши обсяги постачання продуктів харчування до закладів освіти міста.

Чеботарьов пообіцяв посприяти, щоби місцева прокуратура закрила провадження щодо підприємства. Але отримавши 50 тисяч гривень як частину хабаря, залишив їх собі.

У березні 2018 року посадовця звільнили з посади.

Згідно з вироком суду, Чеботарьову призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Крім того, його позбавили чину юриста 1 класу.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов прокурора та зобов’язала засудженого сплатити 30 тисяч гривень.

До набрання вироком законної сили ексначальник відділу прокуратури перебуватиме під заставою, розмір якої збільшили до 1 млн 240 тисяч гривень.