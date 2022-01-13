Британського принца Ендрю, якого звинувачують у сексуальному насильстві, позбавили військових звань

Сина британської королеви Єлизавети II принца Ендрю, якого звинувачують у сексуальному насильстві, позбавили військових звань та королівського патронажу.

Про це Букінгемський палац повідомив 13 січня.

Також у заяві палацу йдеться про те, що Ендрю позбавляється всіх своїх придворних обовʼязків і надалі захищатиме себе в суді як приватна особа.

Що стосується військових звань, то принц Ендрю завершив військову карʼєру в 2001 році, дослужившись до офіцера військово-морського штабу, який відповідає за міжнародне співробітництво, у званні командора. У 2005 році він отримав звання капітана, у 2010 — контр-адмірала, в 2015 — віцеадмірала.

Що за звинувачення?

Американка Вірджинія Джуффре, яка була однією з жертв сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, заявила, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом. У позові вона стверджувала, що стикалася з сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Сам принц категорично заперечує звинувачення.

Принцу ще належить постати перед судом у США і дати свідчення, засідання попередньо відбудеться восени 2022 року. Сама Джуффре сказала, що вона «задоволена» тим, що принцу Ендрю не вдалося закрити справу.