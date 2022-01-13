ДБР затримало колишнього нардепа від «БПП» Андрія Немировського. Його підозрюють у шахрайстві

Працівники Державного бюро розслідувань викрили народного депутата України VIII скликання, члена депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», який обманом заволодів грошима на суму $17 тисяч.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що ідеться про Андрія Немировського, який нині обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції.
За попередньою інформацією, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за $17 тисяч «вирішить питання» щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля від Міністерства захисту довкілля.
Перший «транш» становив дві тисячі доларів, а вже під час другої передачі грошей — 13 січня 2022 року — радника затримали.
Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).
Наразі тривають обшуки та перевіряється причетність до злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.
- Андрій Немировський — народний депутат VIII скликання, який був членом комітету Ради з питань запобігання та протидії корупції. Обраний за списком «Об’єднання «Самопоміч» (№33), набув депутатських повноважень у травні 2015 року, не увійшов до фракції «Самопоміч». З вересня 2015 до квітня 2016 року був членом групи «Воля Народу», з квітня 2016 — член фракції «Блок Петра Порошенка».