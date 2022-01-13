ІТ-спеціалісти без педагогічної освіти зможуть викладати у школах

Кабмін затвердив положення про педагогічну інтернатуру, яка дозволяє ІТ-спеціалістам викладати в закладах середньої освіти після проходження практики під керівництвом педагога.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За інтерном (такий статус ІТ-спеціаліст матиме спочатку) закріплюється певний викладач. Він формує спеціальну програму, яка допоможе якнайкраще опанувати практичні навички викладання. За рік інтерн має сформувати та розвинути необхідні навички для навчання дітей та отримати можливість викладати у школі самостійно.

В Мінцифри цю ініціативу пояснили тим, що в Україні недостатньо кваліфікованих вчителів математики та інформатики, що призводить до зниження загальної якості математичної та STEM-освіти.

«Під час обговорень представники бізнесу висловили свою готовність і бажання надавати підтримку закладам освіти в цьому напрямі», — ідеться в повідомленні.